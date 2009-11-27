Литвин: стоят рядом корабли ВМСУ и ЧФ, и на одних платят в 5 раз больше

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что заработная плата матроса, офицера, руководителя Военно-Морских Сил Украины должна сопоставляться абсолютно с зарплатой их коллег по Черноморскому флоту России.

Как передает корреспондент УНИАН, об В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции в Севастополе. По его словам, «если стоят два корабля, и на одном зарплата в 5 раз меньше, то какие наборы не совершались бы, из каких регионов мы не формировали бы ВМС Украины, думаю, одними призывами к патриотизму мы далеко не заедем». По мнению В.ЛИТВИНА, нужно делать так, «чтобы представителю украинских ВМС не было стыдно перед своими коллегами». «Они же общаются. Это политики могут не общаться, а военные общаются», - высказал мнение председатель ВР и добавил: «когда спрашиваешь руководителя ВМС, какая у вас зарплата?, он говорит: 6 тысяч. Спрашиваешь: а у командира российского корабля?. 36 тысяч. Разница есть». В.ЛИТВИН при этом подчеркнул: «это первое, что надо сделать».