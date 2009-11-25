В Украине 191 монастырь УПЦ МП

В Украине в составе УПЦ МП насчитывается 191 монастырь, из которых 96 мужских и 95 женских. В целом в них проживает 5 тыс. 103 представителя монашества.

Как сообщает сайт УПЦ, такие статистические данные Украинской Православной Церкви за 2009 год обнародовал во время выступления на расширенном заседании Священного Синода, управляющий делами УПЦ архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН.

По его словам, количество епархий составляет 44, количество архиереев – 64, из них правящих – 43, митрополитов – 12.

По состоянию на 1 января 2009 года в Украинской Православной Церкви насчитывалось 11 тыс. 358 приходов, священнослужителей - 9 тыс. 573, из них священников – 8 тыс.938, диаконов – 635.

Также действуют 22 духовных учебных заведения, в том числе две академии и семь семинарий.

УПЦ издает 61 газету и 24 журнала. В то же время интернет-изданий насчитывается 170.

При этом при храмах УПЦ действует около 5 тысяч воскресных школ.