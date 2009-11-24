Тенюх: морская пехота в Косово повысила авторитет страны

Командующий Военно-морскими Силами Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ считает, что морские пехотинцы, выполнявшие задания миротворческой миссии в Косово в составе совместного украинско-польского миротворческого батальона “УкрПолбат”, подняли авторитет Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, адмирал встретился с морскими пехотинцами в крымском поселке Перевальное. Он поздравил их с успешным завершением миротворческой миссии и вручил отличия и награды.

По словам И.ТЕНЮХА, «каждый день весь флот вместе с родными миротворцев наблюдал за их службой в Косово. Я могу с гордостью сказать, что наша морская пехота подняла на высший уровень авторитет не только Военно-морских Сил, а Вооруженных Сил в целом».

Как сообщал УНИАН, 18 ноября возвращением в Крым второй группы украинских морских пехотинцев завершилась очередная ротация национальной составляющей совместного украинско-польского миротворческого батальона “УкрПолбат”. Этот батальон входил в состав многонациональной тактической группы “East” сил КФОР в Косово.

Основу национального контингента совместного украинско-польского миротворческого батальона “УкрПолбат” многонациональной тактической группы “East” сил КФОР в Косово 12-й ротации составлял 1-й Феодосийский батальон морской пехоты Центра войск береговой обороны ВМС Украины.