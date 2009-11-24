Перед Газпромом поднимут вопрос об отказе от принципа “бери или плати”

Европейские компании, занимающиеся покупкой газа у "Газпрома", намерены поднять вопрос об отказе от принципа "бери или плати", применяемого в контрактах на покупку газа.

Об этом в эфире "5 канала" в понедельник вечером заявил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ.

"Такой принцип присутствует во всех без исключения газовых контрактах. Мы знаем, что сейчас все компании намерены поднять этот вопрос, но мы не имем пока еще подтверждения, что "Газпром" готов пойти на изменение этого принципа. Скорее всего, этот контрактный принцип будет еще некоторое время оставаться во всех контрактах без исключения, будь то контракт "Нафтогаза" или каких-либо других компаний", - отметил Г.НЕМЫРЯ.