Тимошенко лично прикоснулась к горячей батарее

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО проверила готовность заведений образования в столице к возобновлению учебного процесса после карантина.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, в частности, глава правительства посетила столичный Лицей международных отношений №51.

Ю.ТИМОШЕНКО осмотрела медицинский пункт, и убедилась, что школьные медики полностью обеспечены всеми необходимыми профилактическими и лечебными медицинскими средствами.

Глава правительства наведалась в кабинеты начального образования, где лично дотронулась к батарее, чтобы убедиться, что она горячая. Также Ю.ТИМОШЕНКО побывала в спортивном зале, столовой и музее лицея и выразила полное удовлетворение состоянием учебного заведения.

В свою очередь, директор лицея международных отношений №51 Светлана ШЕВЦОВА заверила Ю.ТИМОШЕНКО, что заведение полностью готово возобновить учебный процесс после карантина. По ее словам, ученики и учителя обеспечены медицинскими масками и медикаментами в полном объеме, а в классах тепло.

В беседе с премьер-министром директор лицея также заверила, что заведение не будет требовать у учеников медицинских справок за пропущенные во время карантина учебные дни. Она также сообщила, что во время карантина все ученики имели возможность учиться дистанционно, общаясь с учителями по телефону и с помощью Интернета.