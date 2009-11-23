Погода на завтра

Завтра, 24 ноября, в Украине сохранится переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, только в Карпатах и Закарпатье, а днем в западных областях ожидается небольшой, в горах умеренный дождь.

Ночью и утром в центральной, южной и восточный части местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 30 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на востоке кое-где 0-2° мороза, днем в Украине 6-11° тепла; в Крыму ночью 5-10° тепла, днем 11-16°.

В Киеве и Киевской области без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 1-6° тепла, днем 6-11°, в Киеве - ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.