Все участники детского Евровидения получили приглашение в Артек

Участники финала детского «Евровидения» из 13 стран мира получили официальное приглашение посетить «Артек» и принять участие в юбилейных мероприятиях по случаю 85-летия лагеря.

Об этом по завершению песенного конкурса в Киеве сообщил сопредседатель жюри конкурса от Украины, генеральный директор Международного детского центра «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ, информировали УНИАН в пресс-службе МДЦ.

«В этом году мы стали свидетелями незабываемого детского праздника: уникальные голоса, яркие эмоции, безудержная энергетика. Поэтому решение профессионального жюри было вполне закономерно: все участники конкурса чрезвычайно талантливые дети и заслуживают самый высокий балл. Что может стать достойным подарком для таких детей? Думаю, что осуществление мечты: отдых в удивительном месте, общение с уникальными личностями, участие в грандиозном празднике. Все это одновременно может дать лишь «Артек», - подчеркнул Б.НОВОЖИЛОВ.

Как сообщал УНИАН, в детском конкурсе «Евровидение-2009», который проходил в Киеве 16-22 ноября, победил исполнитель из Нидерландов Ральф МАКЕНБАХ. Украинский певец Андраник АЛЕКСАНЯН с песней «Три тополі, три сурми» занял 5-е место.