Тимошенко о цене на российский газ в 2010 году

Цена на газ для промышленных предприятий в 2010 году почти не изменится в сравнении с ценой в нынешнем году.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

«Учитывая сегодняшнюю мировую конъюнктуру, и учитывая, что транзит, который Россия делает через Украину в Европу природного газа, будет стоить России на 60% дороже, чем в предыдущий год, и кстати, за все 18 лет - это впервые, когда мы поднимаем цену за транзит российского газа территорией Украины. Вот благодаря всем этим составляющим, я убеждена, что цена для Украины на газ будет почти такой на 2010 год, как и на 2009. Поэтому хочу успокоить промышленников, всех, кто потребляет природный газ: именно так мы видим следующий год», - отметила премьер-министр.