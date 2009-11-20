В Минобороны хотят создать военную полицию
21:59, 20 ноября 2009Общество
1084 0
С антикоррупционными подразделениями
В Министерстве обороны Украины планируют создать военную полицию с антикоррупционными подразделениями.
Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в 2010 году планируется создать на базе Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины (ВСП) радикально новую структуру с новыми задачами и полномочиями – военную полицию.
Кроме этого, с 1 января 2010 года во всех органах Военной службы правопорядка будут сформированы подразделения по борьбе с коррупцией.
Как уточнили в Минобороны, реорганизация ВСП в военную полицию предусматривает внесение изменений в Закону “О военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины”, принятого Верховной Радой в 2002 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter