В Минобороны хотят создать военную полицию

В Министерстве обороны Украины планируют создать военную полицию с антикоррупционными подразделениями.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в 2010 году планируется создать на базе Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины (ВСП) радикально новую структуру с новыми задачами и полномочиями – военную полицию.

Кроме этого, с 1 января 2010 года во всех органах Военной службы правопорядка будут сформированы подразделения по борьбе с коррупцией.

Как уточнили в Минобороны, реорганизация ВСП в военную полицию предусматривает внесение изменений в Закону “О военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины”, принятого Верховной Радой в 2002 году.