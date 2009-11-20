За сутки от гриппа и ОРВИ умерли 7 человек

В Украине в результате гриппа и острых респираторных вирусных инфекций умерли 362 человека, в т.ч. за последние сутки - 7 человек (в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Полтавской, Черниговской областях и г.Киеве). Из них двое беременных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По данным ведомства, на 20 ноября, всего в Украине зарегистрировано 1 млн. 576 тыс. 203 случая заболевания гриппом и ОРВИ. Госпитализированы за все время эпидемии (с 29 октября) были 91 тыс. 457 человек, из них 2713 за последние сутки. 236 находятся в отделениях реанимации, 35 – на искусственной вентиляции легких.