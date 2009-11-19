Ющенко и Саакашвили обсудили "Белый поток" и другие проекты

Визит Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ в Украину является логическим шагом в развитии двусторонних украинско-грузинских отношений и очередным подтверждением насыщенного и динамического политического диалога между Украиной и Грузией, партнерских взаимоотношений между нашими государствами в экономической и гуманитарной сферах.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата.

«Проведенные переговоры способствовали поддержке высокой динамики украинско-грузинского политического диалога и координации взаимных усилий с целью возобновления и наращивания объемов взаимной торговли», - сказал А.ГОНЧАРУК. Он добавил, что активизации торгово-экономического сотрудничества должна способствовать договоренность провести очередное, Шестое заседание Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, ориентировочно, в первом полугодии 2010 года.

При обсуждении экономической тематики на наивысшем уровне большое внимание стороны уделили развитию энергетических проектов. «Украина и Грузия имеют возможность как можно шире использовать свое географическое положение и энерготранзитный потенциал в контексте реализации европейской энергетической политики. Одним из приоритетов Украины является реализация проектов диверсификации поставок каспийских углеводородов, в частности в рамках совместного проекта Грузии и ЕС «Белый поток», – сообщил А.ГОНЧАРУК.

В частности, детализировал он, в ходе переговоров сторон была достигнута договоренность относительно учета Грузией при проработке проекта газопровода «Белый поток» потенциала украинской газотранспортной системы. Уже сегодня украинская ГТС имеет резервы, которые позволяют обеспечивать надежный транзит энергоносителей из региона Каспийского моря, отметил А.ГОНЧАРУК.

В ходе сегодняшних встреч В.ЮЩЕНКО и М.СААКАШВИЛИ подчеркнули также целесообразность последующего проведения согласованной политики по вопросам реализации концепции Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства, проинформировал заместитель главы Секретариата Президента. Реализация этой составляющей такого проекта, как ЕАНТК, позволит заинтересованным сторонам диверсифицировать источники поставки сырой нефти, получить дополнительные финансовые поступления от транзита, а также усилить энергетическую безопасность всех стран Европы путем создания надежного маршрута транспортировки энергетических ресурсов.

«В последующем конструктивный диалог относительно взаимодействия в топливно-энергетической сфере стороны договорились продолжать в многостороннем формате, в частности во время запланированного на январь 2010 года Тбилисского энергетического саммита», - сообщил А.ГОНЧАРУК.

По его словам, проведенные в Киеве переговоры также способствовали развитию взаимодействия Украины и Грузии в политике европейской и евроатлантической интеграции, в частности согласованию направлений совместной работы в рамках Инициативы ЕС «Восточное партнерство».

«Основываясь на провозглашенной сторонами приоритетности европейских цивилизационных ценностей для будущего развития Украины и Грузии, президенты двух государств обсудили состояние и дальнейшие действия сторон в контексте европейской и евроатлантической интеграции, а также координацию усилий на этом направлении», – объяснил заместитель главы Секретариата Президента Украины.

Он уточнил, что одно из первоочередных заданий, стоящих перед двумя странами, - полноценная реализация всех возможностей в рамках Инициативы ЕС «Восточное партнерство», что, в свою очередь, будет способствовать осуществлению важных инфраструктурных и инвестиционных проектов. «Президенты двух государств положительно оценили первый опыт работы многостороннего формата реализации инициативы «Восточного партнерства" и подчеркнули, что активный обмен мнениями между Киевом и Тбилиси может быть примером конструктивного взаимодействия между странами-участницами Инициативы», – сказал А.ГОНЧАРУК.

Он также сообщил, что в теме евроатлантической интеграции президенты констатировали близость подходов Украины и Грузии к процессу интеграции в евроатлантическое пространство, начало которому было положено решениями Бухарестского саммита Североатлантического Альянса, и в дальнейшем будут способствовать продвижению двух стран на этом направлении.

В.ЮЩЕНКО и М.СААКАШВИЛИ приветствовали намерения НАТО разработать новую Стратегическую концепцию, которая должна продолжить политику «открытых дверей» в отношении стран, стремящихся присоединиться к евроатлантическому сообществу.