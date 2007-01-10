Во Львове расстреляли криминального авторитета Рокеро

Сегодня около 16 часов в центральной части Львова - на проспекте Вячеслава Чорновила - неизвестные расстреляли пассажира автомобиля «Мерседес».

Как сообщил УНИАН исполняющий обязанности начальника Центра общественных связей МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, неизвестные лица на автомобиле “Жигули” девятой модели подъехали к «Мерседесу» и в упор расстреляли его пассажира из пистолета неустановленного образца. За рулем «Мерседеса» была женщина, кем она приходится погибшему, сейчас выясняется.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подтвердилась информация о том, что расстрелянным является известный криминальный авторитет Николай ЛОЗИНСКИЙ, больше известный на псевдонимом «Рокеро».

На месте преступления найдено девять отстрелянных гильз. Как одну из версий правоохранительные органы называют вероятность криминальных разборок с целью передела сферы криминального влияния во Львове.