СБУ раскрыла схему фиктивного зачисления сирот на учебу

В Луганской области сотрудниками СБУ разоблачена мошенническая схема, по которой должностные лица одного из профессионально-технических лицеев присваивали бюджетные средства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

На протяжении 2007-2009 годов с целью получения бюджетного финансирования и сохранения статуса лицея должностные лица учебного заведения завышали численность учащихся путем фиктивного зачисления на обучение сирот и подростков из малообеспеченных семей. Личные данные на таких учащихся, необходимые для оформления документов, злоумышленники собирали по интернатам, школам и в социальных службах.

С привлечением ревизоров КРУ и представителей Управления образования и науки Луганской облгосадминистрации в лицее проведена проверка финансовой дисциплины и использования бюджетных средств, во время которой установлено более 20 фиктивных лицеистов. Средства, перечислявшиеся из госбюджета для выплаты им стипендий, присваивались должностными лицами лицея.

По фактам, выявленным Службой безопасности Украины, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, которой предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Следствие продолжается.