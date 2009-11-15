Дни будущего студента ввели на Прикарпатье

На Прикарпатье ввели Дни будущего студента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК. Согласно документу, на 2010 год запланировано проведение в области разъяснительной кампании среди граждан относительно порядка проведения внешнего независимого оценивания и особенностей организации вступления в высшие учебные заведения, в ходе которой на уровне области, районов (городов), отдельных учебных заведений будут проводиться Дни будущего студента.

С целью качественной подготовки к проведению внешнего независимого оценивания лиц, выразивших желание вступать в высшие учебные заведения в 2010 году, поручено руководителям райгосадминистраций и городов областного значения принять меры для создания надлежащих условий проведения внешнего независимого оценивания, в частности: подготовки к работе сети пунктов регистрации и тестирования; оплаты командировок педагогических работников, которые направляются на обучение для работы в пунктах тестирования и проверки тестовых заданий.

Управлению образования и науки облгосадминистрации совместно с Ивано-Франковским региональным центром оценивания качества образования поручено организовать разъяснительную работу и регистрацию участников внешнего независимого оценивания; обучение педагогических работников для работы в пунктах тестирования и проверки тестовых заданий, а Управлению МВД в Ивано-Франковской области - обеспечить функциональное сопровождение всех этапов тестирования, в частности, доставку и хранение тестовых заданий, предотвращение злоупотреблений и нарушений порядка проведения тестирования.