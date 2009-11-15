УБЭП нашел подпольную типографию близ книжного рынка в Киеве

В Киеве сотрудники управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями разоблачили подпольное полиграфическое производство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД в г.Киеве, подпольная типография располагалась на территории авторемонтного завода в Подольском районе вблизи книжного рынка на Петровке.

Изготовленную книжную продукцию директор-злоумышленник распространял на территории столицы.

Стражи порядка изъяли печатную машину, резак для бумаги, пресс для книжек, краски, бумагу, аксессуары для производства книжек и формы печатей (клише). 250 таких форм использовались для тиражирования книги экзаменационных билетов по правилам и безопасности дорожного движения. Среди изъятой незаконной продукции большинство также составляло экземпляры книжки «Экзаменационные билеты. Правила и Безопасность Дорожного Движения» - 10 тысяч экземпляров, сообщили в пресс-службе.

«Подделку очень легко отличить от оригинала. В первую очередь это - голограмма, на которой должен быть отмечен «НПП СВЕТОФОР Малое научно-производственное частное предприятие Светофор». Такую можно увидеть только на официальном издании, а на фальшивке – лишь цветочки или квадратики. Во-вторых – качество книжки. Тонкая обложка, размытые буквы и картинки – это признаки подделки. А самое главное, что содержание задач, которые предлагаются для решения, может не совпадать с оригинальной версией», - отметили стражи порядка.

По предварительным оценкам, научно-производственному объединению «Светофор», которому принадлежит авторское право на изготовление и печать этой книги, нанесены убытки на сумму свыше 270 тысяч гривен. Стражи порядка изъяли оборудование, сырье и готовую продукцию на общую сумму свыше одного миллиона гривен.

Сейчас проводится проверка и собираются материалы для возбуждения относительно подпольного печатника уголовного дела по статье 176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторских и смежных прав).