Число больных сахарным диабетом в мире может возрасти до 435 млн.

Число больных сахарным диабетом в мире может возрасти к 2030 году с нынешних 285 млн. до 435 млн. человек, а ежегодный ущерб мировой экономике от этого недуга достичь полумиллиарда долларов.

С таким предупреждением выступила Международная диабетическая федерация (МДФ) в преддверии отмечаемого сегодня Всемирного дня борьбы с диабетом, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно распространенным данным, каждый год сахарный диабет развивается у 7 миллионов человек, и ежегодно это заболевание, занимающее четвертое место в списке самых опасных, уносит жизни 4 млн. человек. В 2010 году ущерб мировой экономике от последствий сахарного диабета, по мнению экспертов, составит 376 млн. долларов, что равняется 11,6% всех затрат в мире на медицину.

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается под эгидой ООН с 2007 года. Дата 14 ноября была выбрана в знак признания заслуг одного из открывателей инсулина, канадского физиолога и врача Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году. Сегодня сотни памятников, монументов, известных зданий по всему миру будут подсвечены синим цветом - цветом символа, утвержденного ООН для сахарного диабета (синий круг). Среди них - статуя Христа-Спасителя и гора Сахарная голова в Рио-де-Жанейро, площадь Согласия в Париже, Бранденбургские ворота в Берлине.