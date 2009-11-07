Одесса наконец получила тепло - понадобилось вмешательство мэра

Для обеспечения запуска мощностей Одесской ТЭЦ, снабжающей теплом 300 тысяч жителей центральной части города, мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ взял под личный контроль работу ОАО «Одесская теплоэлектроцентраль», входящего в состав НАК «Нафтогаз Украины» и возглавляемого Иваном ДОНЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, мэр Одессы посетил ТЭЦ в пятницу в сопровождении заместителя директора КП "Теплоснабжение города Одессы" Евгения КОЗЛОВА, который должен был, в соответствии с подписанным 6 ноября распоряжением мэра, приступить к исполнению обязанностей директора ТЭЦ в том случае, если бы не была обеспечена подача тепла в дома одесситов. После переговоров запуск станции состоялся.

«В случае незапуска Одесской ТЭЦ исполнение обязанностей ее руководителя будет возложено на заместителя директора коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» для принятия неотложных мер по немедленному запуску станции и обеспечению населения горячим водоснабжением и отоплением», говорится в распоряжении мэра Одессы от 6 ноября о неотложных мерах по немедленному запуску объекта и обеспечению населения горячим водоснабжением и отоплением, о чем извещены Президент, премьер-министр, генеральный прокурор и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как уточнили УНИАН в Управлении информации горсовета, еще 29 октября Одесский городской голова распорядился начать 1 ноября отопительный сезон: «Руководителям КП «Теплоснабжение Одессы», ОАО «Одесская ТЭЦ» было поручено завершить поэтапное включение систем центрального отопления, горячего водоснабжения (в первую очередь объектов охраны здоровья, школ и дошкольных учреждений) в срок до 8 ноября».

Однако, в нарушение норм законодательства, констатировалось в распоряжении, руководство ОАО «Одесская ТЭЦ» не выполняет «акты должностных лиц местного самоуправления и не принимает обязательные мероприятия по обеспечению горячего водоснабжения и отопления в Одессе», что в условиях эпидемиологической ситуации в Украине и непосредственно в Одессе может привести к крайне негативным последствиям, в частности, к увеличению количества случаев «острых респираторных заболеваний среди населения».

Вопреки заверению министра жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея КУЧЕРЕНКО, что город «будет в тепле», дирекция ОАО «Одесская ТЭЦ» 6 ноября продолжала игнорировать решение муниципальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о незамедлительном начале отопительного сезона. Это вынудило мэра Одессы прибыть на предприятие, чтобы обеспечить о запуск мощностей, говорится в сообщении.

Как заявил Э.ГУРВИЦ в интервью УНИАН, «конфликт разрешен, хотя, конечно же, мэрии очень не хотелось доводить до крайностей взаимоотношения с руководством ТЭЦ. Надеемся, что дальнейшее теплообеспечение квартир одесситов всю зиму будет осуществляться в нормальном режиме».

Мэр также напомнил, что «с 1990-х годов руководство города неоднократно обращалось к центральным властям с предложением передать это предприятие в коммунальную собственность, однако ТЭЦ передали в собственность НАК «Нафтогаз Украины», и с этим в мэрии связывались ожидания, что «собственную ТЭЦ «Нафтогаз» обеспечит всем необходимым в первую очередь. Тем более, что как раз перед ТЭЦ долгов нет. Чтобы помочь тем одесситам, которым трудно оплачивать теплоснабжение, из горбюджета выделяются достаточные деньги. Остальных призываем к дисциплинированности - платить надо своевременно».

Справка УНИАН. Одесская ТЭЦ, обеспечивающая тепло- и электроснабжением центральную часть города, введена в эксплуатацию в 1950 году. До 1998 года действовала в составе облэнерго. В 2001 году стала акционерным обществом. Входит в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Недавно Кабинет министров распорядился передать акции государственного ОАО «Одесская теплоэлектроцентраль» в уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины». До этого ценные бумаги числились в уставном фонде НАК «Энергетическая компания Украины». Ей также поручено передать «Нафтогазу» акции Днепродзержинской и Херсонской ТЭЦ и Харьковской ТЭЦ-5. В течение трех месяцев при участии Фонда госимущества должна быть проведена оценка пакетов акций.

С инициативой смены держателя ценных бумаг одесского предприятия выступило в ноябре 2008 года Министерство топлива и энергетики.

В свою очередь также в ноябре 2008 года руководство Одесского горсовета направило в Кабмин очередное письмо по поводу передачи ОАО в коммунальную собственность города.

В июне 2008 года поддержало позицию горсовета Одесское облуправление развития инфраструктуры и энергообеспечения. По мнению начальника облуправления Олег КУРАКОВА, «передача ТЭЦ городу - единственный выход из сложной ситуации: Одесская ТЭЦ крайне нуждается в реконструкции».