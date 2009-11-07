Одесский медуниверситет собрал 20 бригад для сельских районов

20 мобильных бригад медиков в составе преподавателей и студентов-старшекурсников Одесского медуниверситета направили областные власти в сельские районы для работы по предотвращению распространения гриппа и ОРВИ.

Такое заявление обнародовал глава облгосадминистрации Николай СЕРДЮК, отметив, что «с целью профилактики заболеваемости налажено также ежедневное изготовление и распространение через фармацевтические предприятия 77 тысяч марлевых повязок для населения».

Вместе с тем, количество случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ неуклонно увеличивается, приближаясь к эпидемпорогу. В частности, за медицинской помощью с начала эпидемии в Украине обратились почти 25 тысяч жителей региона, в том числе в течение последних суток - 3270 заболевших.

Госпитализировано 709 лиц, в том числе 5 ноября 41 взрослый и 54 детей. В больницах находятся также 16 медработников, из них 8 лиц доставлено за последние сутки.

Как сообщал УНИАН, в пгт Вилково Одесской области 5 ноября скончался от пневмонии пациент, заболевший при переезде на Одесщину из Житомирской области, подтвердили в областной санэпидемстанции. Специалисты СЭС взяли пробы для исследования, чтобы определить, вызван ли этот случай пневмонии вирусом гриппа А/H1N1".