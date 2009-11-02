Главный иммунолог Киева дает 40%, что «свиной грипп» обойдет столицу

Главный иммунолог Киева Олег НАЗАР считает, что есть всего 40% вероятности того, что грипп А/H1N1 обойдет столицу.

Об этом сообщает газета «Сегодня».

«Вспышку сезонного гриппа можно ожидать в Киеве в течение месяца-двух. Правда, вероятность того, что «свиной грипп» обойдет столицу стороной, только 40%», - сказал он в интервью изданию.

О.НАЗАР уверен, что для того, чтобы не допустить вирус в Киев, необходимо, в первую очередь, установить на вокзалах города санитарные пункты, которые будут контролировать состояние здоровья гостей из зараженных областей.

Издание напоминает, что по информации главного санврача столицы Александра ПОНОМАРЕНКО, в столице по состоянию на 1 ноября госпитализированы 120 человек с диагнозами ОРВИ, более 16 тыс. больных острыми вирусными инфекциями лечатся дома; гриппа пока в столице не выявлено.