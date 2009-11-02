Число жертв вирусной пневмонии на Прикарпатье выросло до 12 человек

На Прикарпатье количество жертв вирусной пневмонии выросло до 12 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК.

По его словам, «на сегодняшний день зафиксировано официально 12 умерших». «Двенадцатая смерть - это город Ивано-Франковск, подавший информацию, что еще 28 октября умерла больная, и в настоящее время еще выясняют, была ли это вирусная пневмония, - сказал руководитель области. - Мы требуем сейчас историю болезни для изучения ситуации, почему они не подали данных об этой женщине. И на самом ли деле она умерла от вируса, в результате вирусной пневмонии».

Н.ПАЛИЙЧУК проинформировал, что на Прикарпатье на сегодняшний день количество больных, обратившихся за медицинской помощью, составляет 35 тысяч человек. Из них 52 находятся в реанимации. За последние сутки в реанимацию поступили 11 человек, четверо уже выписаны или переведены в другие отделения. Семеро больных находятся в очень тяжелом состоянии, из которых шестеро - на искусственной вентиляции легких.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 ноября количество умерших на Прикарпатье составило 10 человек, из них одна беременная женщина.