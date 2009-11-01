ГУБОП накрыл канал нелегальной переправки в США

Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с Дипломатической службой безопасности США и работниками ФБР в Украине и Соединенных Штатах одновременно провели совместную скоординированную операцию, в ходе которой прекращена деятельность транснациональной преступной группировки, участники которой занимались подделкой документов и незаконной переправкой людей через государственную границу Украины в США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в состав группировки в США входило почти 20 граждан этой страны, которые являются выходцами из стран СНГ, а на территории Украины 5 чел.

Работая под прикрытием, работники ФБР и ГУБОП установили, что члены группировки обеспечивали желающих попасть в Соединенные Штаты официальными документами путем их подделки. Это давало возможность украинцам попасть на территорию США по официальным визам, по истечении срока которых они там и оставались.

За такие услуги злоумышленники получали с каждого человека 12 тыс. долларов. На сегодняшний день уже установлено свыше 40 чел., которые в течение 2009 года выехали в США по этой преступной схеме.

На основании собранных материалов Следственным управлением ГУ МВД Украины в г. Киеве было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.190 «Мошенничество» и ст.358 «Подделка документов группой лиц» Уголовного кодекса Украины.