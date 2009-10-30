Суд принял решение об аресте мэра Боярки

Суд Киево-Святошинского района Киевской области избрал меру пресечения – содержание под стражей - мэру Боярки, задержанному на днях за взяточничество.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, мэр Боярки был задержан во время получения взятки работниками Центрального Антикоррупционного бюро Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с прокуратурой Киевской области.

Чиновник требовал и получил 26 тысяч долларов США взятки за решение вопроса относительно предоставления земельных участков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, правоохранители подозревают арестованного в совершении еще нескольких преступлений, связанных с махинациями с землей. В течение 2007-2008 годов чиновник, злоупотребляя своим должностным положением, требовал 100 и 10 тысяч долларов взятки за содействие в оформлении земельных участков площадью 6 и 11 соток.

Данные факты проверяются, решается вопрос о дополнительном возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса.