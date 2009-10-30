Гриценко: российский газ обошелся бы крымчанам вдвое дороже

Председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что обращение партии "Союз" к руководству России с просьбой рассмотреть вопрос о возможности поставок в 2009-2010 годах жителям Крыма природного газа по внутрироссийским ценам является "медвежьей услугой" для самих крымчан. Как передает корреспондент УНИАН, об этом крымский спикер заявил в комментарии журналистам.

По словам А.ГРИЦЕНКО, сегодня российский газ для населения в два раза дороже, чем тот газ, который потребляют крымчане. "Мы спросили у наших соседей-краснодарцев, и для сравнения могу сказать, что сегодня стоимость одного кубического метра российского газа 2 рубля 70 копеек. В пересчете на украинскую национальную валюту это составляет 76 копеек. У нас те, кто потребляют газ в объеме до 2,5 тыс. куб. м в год, оплачивают его по цене 48,4 копейки, а это 70% населения Крыма. 28% населения, которые потребляют до 6 тыс. куб. м, оплачивают по 73 копейки за 1 кубометр, и только 2%, которые потребляют до 12 тыс., оплачивают по 1,5 гривны, а свыше 12 тыс. куб. м - 1,8 грн. Если партия "Союз" поставила задачу, чтобы крымчане платили в два раза больше, тогда, конечно, нужно обратиться к российскому руководству, чтобы Россия поставляла этот газ", - заявил крымский спикер.

Кроме того, он выразил недоумение, "почему в партии "Союз", не сделав экономические расчеты, решили сделать политические заявления". "Конечно, накануне избирательной кампании партии, которая сыпется на глазах и от нее остаются только останки, хотелось бы как-то заявить о себе через такие популярные или непопулярные обращения к Российской Федерации. Экономика говорит совершенно о другом", - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, партия "Союз" призвала руководство России рассмотреть вопрос о возможности поставок в 2009-2010 годах жителям Крыма природного газа по внутрироссийским ценам, что "позволит избежать коммунальной катастрофы в Крыму".