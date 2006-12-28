В первый день нового года Киеву обещают мокрый снег

29 декабря на территории Украины ожидается облачная погода. В северных, восточных областях, а днем на крайней западе пройдет небольшой снег и мокрый снег. На остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах до 8° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму 3-8° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

30-31 декабря будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем 31 декабря в западных областях небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура на Левобережье (кроме Херсона) ночью 5-10° мороза, 31 декабря местами 11-13° мороза, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 30 декабря 1-6° мороза, 31 декабря 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза; в Крыму ночью 30 декабря 2-7° мороза, 31 декабря 5-10° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла (на побережье ночью около 0°, днем 1-6° тепла).

1-2 января в западных, северных, днем и в восточных областях временами пройдут небольшие осадки; на остальной территории без существенных осадков, лишь днем 2 января в южных областях будет небольшой дождь. Температура ночью 1 января 1-6° мороза, в восточных областях до 9° мороза, в западных областях около 0°, 2 января в Украине от 3° мороза до 3° тепла; днем 0-5° тепла (1 января в восточных областях от 3° мороза до 2° тепла), в Крыму, а 2 января и в южных областях 2-8° тепла.

В г. Киеве и области 29 декабря будет облачно, небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве и области ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

30-31 декабря будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 30 декабря 1-6° мороза, 31 декабря 3-8° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.

1-2 января ночью пройдет небольшой снег, днем местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура 1 января ночью 1-6° мороза, 2 января от 2° мороза до 3° тепла; днем 0-5° тепла.