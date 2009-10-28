Уроженка Украины созналась, что готовила массовое убийство в гимназии

16-летняя немецкая ученица, уроженка Украины Таня ОТТО признала на суде, что в мае 2009 года планировала устроить массовое убийство в своей гимназии Альберта Эйнштейна в Санкт-Августине, сообщает Лента.русо ссылкой на интернет-издание RP-Online.

27 октября в земельном суде Бонна начался судебный процесс. Т.ОТТО обвиняют в покушении на убийство, причинении тяжких телесных повреждений и подготовке взрыва. По данным обвинения, Т.ОТТО рассчитывала сначала зарубить одного из учителей мечом и взять у него ключ от класса. После этого она намеревалась забросать классную комнату самодельными "коктейлями Молотова" и запереть двери снаружи.

Преступление сорвалось в последний момент: одна из учениц, зайдя в школьный туалет, застала там Т.ОТТО за приготовлением бутылок с "коктейлем Молотова". Т.ОТТО бросилась на свидетельницу с ножом, ранила ее, а потом попыталась скрыться.

В рюкзаке, который она оставила в туалете, полиция нашла газовый пистолет, ножи, меч, а также прощальное письмо суицидального характера, в котором Т.ОТТО писала, что хочет видеть, как ее одноклассники будут плакать, а потом покончить с собой.

Пресс-секретарь земельного суда в Бонне заявил, что девушка во всем созналась и в качестве причин, толкнувших ее на преступление, назвала "проблемы в школе и в семье".