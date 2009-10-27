Гибель ребенка от бродячих собак в Донецке больше не повторится - мэр

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, заверил, что случай с гибелью ребенка от нападения стаи бродячих собак больше в городе не повторится.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, комментируя тот факт, что правоохранители недавнюю смерть 7-летней девочки объяснили нападением на нее стаи бродячих собак.

«Да, это печальнейший случай. И мы будем делать все для того, чтобы такие случаи в городе Донецке не повторились», - сказал мэр.

Но при этом он добавил, что проблема, связанная с бродячими животными в городе «пока остается открытой, и мы этой проблемой будем заниматься на всех уровнях». А.ЛУКЬЯНЧЕНКО отметил, что по расследованию данного случая в городе работали и сейчас продолжают работать две комиссии, в состав которых входят представители ветеринарной службы, МЧС, предприятия по благоустройству и коммунальному хозяйству. По результатам работы комиссий «будет, безусловно, повышена ответственность тех предприятий, которые занимаются профилактикой бродячих животных, и будет ужесточена работа по отношению к должностным лицам, которые отвечают за этот участок», - заверил мэр. В то же время он подчеркнул, что «безусловно, будет поставлен вопрос перед государственной ветеринарной службой по поводу активизации ее работы». А.ЛУКЬЯНЧЕНКО напомнил, что существует постановление Кабинета министров от 21 ноября 2007 года (№13-50), в котором расписана ответственность за содержание, контроль, регулирование численности бродячих животных и т. д., но, к сожалению, оно не выплняется.

«Там все расписано, кто и что должен делать. К сожалению, государственная ветеринарная служба в том объеме, в котором она финансируется, она не в состоянии решать вопросы, которые расписаны в законе о регулировании численности животных и так далее, - сказал мэр, - Но, с другой стороны, законодатели должны, когда принимали решение – дальше искать варианты, как решать эту проблему».

Так, по словам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, на сегодня ни закон, ни государственная ветеринарная служба не дает ответы на вопросы - какие медикаменты можно использовать для эвтаназии и стерилизации животных и за какие средства и где их приобретать. «Стоимость стерилизации животного определяется стоимостью медикаментов. Но нигде даже не указано, и нет на территории Украины медикаментов, тех, которые можно было бы применять для этих целей, - посетовал мэр, - И мы энное количество раз обращались. По крайней мере, я подписал 4 обращения в государственную ветеринарную службу с просьбой разъяснить, какими медикаментами можно проводить эвтаназию и какими медикаментами можно проводить стерилизацию, но, к сожалению, не получил ответа». А.ЛУКЬЯНЧЕНКО добавил, что ему на запросы объяснили, что «на сегодняшний день на территории Украины нет сертифицированных медикаментов, которые позволяли бы это (проводить эвтаназию и стерилизацию животных) делать».

По мнению мэра, нынешняя политика гуманности в вопросе с бродячими животными слишком однобока, и совсем не решает проблему.

Мэр также отметил, что на территории города Донецка в настоящее время 700 бродячих животных содержатся в приютах и в карантийных зонах, есть договоренности с торговыми сетями «Метро» и «Амстор» по обеспечению питания этих животных. А.ЛУКЬЯНЧЕНКО подчеркнул, что животные, которые содержатся в приютах не голодают, «но, к сожалению, содержание сегодня по законодательству одного больного человека в больнице в 10 раз меньше, чем должно быть содержание одного животного в приюте».

Как сообщал УНИАН, 22 октября в Донецкой областной детской клинической больнице умерла 7-летняя девочка, покусанная 15 октября стаей бродячих собак.

Как сообщил на пресс-конференции начальник Донецкого городского управления ГУ МВД Украины в Донецкой области Виктор ДУБОВИК, девочка, которая умерла в четверг в больнице, получила множественные раны в Пролетарском районе Донецка именно в результате нападения стаи собак. Такое заключение сделала судебно-медицинская экспертиза, опровергнув имеющиеся предположения, что травмы девочкой были получены от рук человека.