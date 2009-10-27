В России зафиксированы первые два случая смерти от "свиного" гриппа

Причиной гибели двух женщин, скончавшихся в Чите, стал грипп А/H1N1, сообщил РИА Новостиво вторник главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

До этого официально подтвержденных случаев гибели людей от свиного гриппа в России не было.

"Жительница Забайкальского края, 29 лет, была госпитализирована 19 октября. Вторая женщина, 50 лет, заболела 19 октября и 22 октября скончалась в краевой больнице. У обеих женщин был подтвержден грипп А/H1N1", - отметил Онищенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, стал ли именно свиной грипп причиной гибели двух женщин в Чите, Онищенко сказал: "Да, это так".

При этом он добавил, что у одной из женщин также была пневмония.