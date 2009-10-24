В Тернополе открылся Международный фестиваль субкультур

Сегодня в Тернополе начался Международный фестиваль субкультур.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в расках фестиваля, который торжественно проходит рыцарский турнир. Участие принимают около 300 рыцарей из разных регионов Украины.

После гостей фестиваля ждет пиротехническое шоу и выступление группы “Братья Карамазовы”.

Завтра, 25 октября, состоятся финальные поединки рыцарских соревнований, а также стартует авторалли “Кубок столицы”, в котором будет задействовано 30 участников. После ралли, в 11 часов, состоятся соревнования на кубок Тернополя по автослалому.

В 17 часов фестиваль завершится церемонией награждениям победителей рыцарского турнира, авторалли и автослалома.

Фестиваль будет проходить на территории аэропорта, в частности, там будет проложена специальная трасса для авторалли общей длиной 12 км. Вход на фестиваль стоит 10 грн.