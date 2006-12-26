Хрущевки 40-х годов надо сносить, а другие еще послужат

«Хрущевки» 40-50-х годов постройки нужно сносить, а дома, построенные в 60-80-х годах, - реконструировать.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир РЫБАК сегодня в ходе интернет-конференции на Правительственном портале.

По его мнению, сносить следует дома 40-50-х годов постройки, которые отслужили свой срок, со степенью изношенности более 60%. А дома 60-80-х годов застройки подлежат реконструкции и ремонту.

Как сообщил В.РЫБАК, для строительства новых домов и реконструкции старых планируется использовать деньги государственного и местных бюджетов, а также привлекать инвесторов. Механизмы выделения земельных участков инвесторам, а также условия участия в реконструкции кварталов устаревшего жилья будут прописаны в Жилищном кодексе.

По словам министра, на протяжении января-февраля 2007 г. местным органам самоуправления поручено провести ревизию жилого фонда в регионах. А в первом полугодии 2007 г. они должны будут зарезервировать земельные участки для строительства жилья вместо снесенного.

Как сообщал УНИАН, работу по сносу и реконструкции домов Минстрой планирует начать в 2007 г.