Кабмин: по итогам года рост ВВП составит 6,7%
Клюев посетил "Авиант"
Правительство прогнозирует по итогам 2006 года, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) составит 6,7%, промышленного производства – 6%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня в ходе посещения Киевского государственного авиационного завода «Авиант».
По его словам, «по всем показателям идет рост».
При этом он добавил, что единственное – правительство прогнозирует отрицательное сальдо внешнеторговых операций на уровне 4,5 млрд. долларов.
Справка УНИАН. Реальный валовой внутренний продукт Украины в январе-ноябре 2006 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 106,7%, в ноябре – 108,2%.
Рост промышленного производства за 11 месяцев составил 5,6%, в ноябре к октябрю - 0,2%.
При формировании Госбюджета на 2006 год Кабинет Министров исходил из прогноза роста ВВП в 2006 году 7%, показателя инфляции - 8,7%.
Минэкономики прогнозировало, что по итогам 2006 года рост промышленного производства останется на прошлогоднем уровне - 3%, в декабре улучшило до 5,7%.