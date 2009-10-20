Дания дала разрешение на строительство «Северного потока»

Сегодня Датское энергетическое агентство (Danish Energy Authority) выдало компании Nord Stream AG разрешение на строительство газопровода протяженностью 1223 км на датском участке маршрута.

Об этом УНИАН сообщили в компании Nord Stream AG.

«Получение датского разрешения - важная веха в реализации проекта «Nord Stream». Это стало результатом обширных экологических исследований и планирования маршрута газопровода, а также активного сотрудничества с государственными органами, многолетних консультаций с различными заинтересованными сторонами и экспертами», - заявил управляющий директор компании Nord Stream AG Матиас ВАРНИГ.

«Мы удовлетворены получением данного разрешения. Проект реализуется строго в соответствии с графиком. Мы соблюдаем все необходимые требования каждой из стран и активно сотрудничаем со всеми компетентными государственными органами. Это создает необходимые предпосылки для дальнейшего успешного развития процесса получения разрешений», - добавил М.ВАРНИГ.

По его словам, Nord Stream является наиболее проработанным из всех проектов строительства газопроводов, необходимых для обеспечения энергетической безопасности Европы и достижения целей программы по борьбе с изменением климата.

Сообщается, что государственные органы Дании обладают значительным опытом оценки крупных морских инфраструктурных проектов, и процесс определения оптимального маршрута газопровода проходил конструктивно. Несколько вариантов маршрута были рассмотрены и оценены с учетом особенностей морского судоходства, рыболовства, мест захоронения химических боеприпасов, наличия на дне объектов культурного наследия, а также других экологических факторов. В сотрудничестве с датскими властями было принято окончательное решение в пользу маршрута к югу и к востоку от острова Борнхольм. Это решение учитывает интересы различных групп, сводя к минимуму воздействие на окружающую среду.

Проект Nord Stream в настоящее время находится на завершающей стадии согласования государственными органами еще четырех стран, через воды которых он пройдет: России, Финляндии, Швеции и Германии.

Проект разрабатывается с целью транспортировки природного газа через Балтийское море из России в Германию, а впоследствии через Европейскую энергосистему. Маршрут газопровода пройдет через территориальные воды (87,7 км) и исключительную экономическую зону (49,9 км) Дании.

Справка УНИАН. Газопровод Nord Stream («Северный поток») должен соединить Россию и Евросоюз через акваторию Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда (Германия). Проект реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF.

Для строительства газопровода необходимо согласие пяти стран, через воды которых он пройдет, - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Как ожидается, первая нитка Nord Stream мощностью 27 миллионов тонн газа в год будет построена к 2011 году, вторая аналогичной мощности - к 2012 году.