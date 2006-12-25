Янукович: до экономического прорыва осталось три года

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в 2009 году в Украине должен произойти экономический прорыв.

Об этом он сказал во время встречи с руководителями облгосадминистраций, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

„Есть все основания считать, что экономические показатели в следующем году будут лучше нынешних, 2008-м – еще лучше, а в 2009 должен произойти экономический прорыв”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В ходе встречи руководители облгосадминистраций поздравили премьер-министра с новогодними и рождественскими праздниками. В частности, председатель Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО от имени руководителей регионов пожелала В.ЯНУКОВИЧУ сохранять согласие в обществе и в следующем году. Характеризуя прошлый год, руководитель Киевской области отметила, что произошло немало сдвигов на которые мог уйти не один год. Среди них проведение демократических выборов, формирование коалиции в парламенте и назначение правительства, принятие Универсала национального единства.

Премьер-министр согласился с мнением, что динамика общественных изменений за последний год значительно ускорилась. По словам В.ЯНУКОВИЧА, прошлый год прошел без социальных потрясений. При этом Премьер-министр отметил, что в Украине утверждается новая политическая элита, вокруг которой сплачивается общество.

Обращаясь к руководителям областей, глава правительства отметил необходимость объединения людей. „Тогда будет стабильность в стране”, - подчеркнул премьер.

Премьер-министр пожелал председателям облгосадминистраций уверенности в собственных силах и попросил передать ее каждой семье в своем регионе.