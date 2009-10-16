Директор Артека из свидетеля стал обвиняемым

Статус директора "Артека" Бориса Новожилова по делу о развращении детей изменили со свидетеля на обвиняемого.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Новожилова Людмила Лозовая.

"Бориса Новожилова сегодня перевели из статуса свидетеля в статус обвиняемого", - сказала она.

Также по словам Лозовой, по состоянию на 16:50 в квартире родственников директора "Артека" проводится обыск.

"Мы подозреваем, что в ходе этого обыска могут быть найдены подброшенные компрометирующие материалы", - заявила пресс-секретарь.

По ее словам, в квартире, где проводится обыск, Новожилов не был уже три года.