Директор Артека из свидетеля стал обвиняемым
17:01, 16 октября 2009Общество
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Идет обыск в квартие его родственников
|Борис НОВОЖИЛОВ
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Новожилова Людмила Лозовая.
"Бориса Новожилова сегодня перевели из статуса свидетеля в статус обвиняемого", - сказала она.
Также по словам Лозовой, по состоянию на 16:50 в квартире родственников директора "Артека" проводится обыск.
"Мы подозреваем, что в ходе этого обыска могут быть найдены подброшенные компрометирующие материалы", - заявила пресс-секретарь.
По ее словам, в квартире, где проводится обыск, Новожилов не был уже три года.
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