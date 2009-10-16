В Киеве опять ограбили банк

Сегодня около 11.30 в Шевченковском районе Киева на ул. Эжена Потье было ограблено отделения одного из коммерческих банков.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, неизвестный мужчина зашел в помещение финансового учреждения, в котором на тот момент находились лишь кассир и администратор, и, угрожая им предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы деньги. По предварительным данным - более 5 тыс. грн.

Грабитель объявлен в розыск.