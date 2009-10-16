Межбанковский доллар продолжает падать

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,1025/8,1240 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2760/0,2773 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,0720/12,1060 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,4906/1,4908 долл./евро (четверг - 1,4935/1,4937 долл./евро).

В четверг, 15 октября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.