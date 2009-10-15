Вручена премия за лучший фильм кинофестиваля в "Артеке"

Сегодня в Посольстве Украины в Варшаве польскому режиссеру Анджею ЯКИМОВСКОМУ торжественно передали награду за фильм «Штучки», признанный лучшим на XVII Международном детском кинофестивале в МДЦ “Артек”.

Как передает корреспондент УНИАН, награду А.ЯКИМОВСКОМУ, фильм которого жюри в составе 3,5 тысяч детей признало «самым мудрым», вручил советник-посланник украинского дипредставительства Андрей СИБИГА.

А.ЯКИМОВСКИЙ поблагодарил за награду, отметив, что ему особенно приятно, что его работа понравилась детям.

Он назвал очень ценным мнение детей, которые «непосредственно, искренне и правдиво» выражают свою точку зрения, и заметил, что все свои фильмы перед окончательной редакцией показывает собственным детям.

В интервью УНИАН режиссер сказал, что «Штучки» не являются «легким» детским фильмом, а пересказывают историю 6-летнего мальчика, пытающегося сблизиться со своим отцом, которого он никогда не знал. Для этого он организует серию мелких событий, которые шаг за шагом должны приблизить отца к матери, которую тот бросил ради другой женщины.

Директор Польского института в Киеве Ежи ОНУХ, получавший награду для А.ЯКИМОВСКОГО в “Артеке”, отметил, что у польского фильма были серьезные конкуренты, среди которых были качественная голливудская продукция.

Он также заметил, что на 2/3 профессиональное жюри состояло из представителей России, что также может свидетельствовать о том, насколько качественно выделялся польский фильм на фоне других.

Е.ОНУХ добавил в интервью УНИАН, что польский фильм впервые в этом году принимал участие в конкурсной программе фестиваля.

Как сообщал УНИАН, в начале июля в Международном детском центре “Артек” состоялся XVII международный детский кинофестиваль.

Юные зрители смогли посмотреть более чем 25 фильмов из 15 стран, созданных для детей и юношества.

В конкурсной программе были представлены 9 фильмов для семейного просмотра из Австрии, Беларуси, Великобритании, Венгрии, США, Франции, Латвии, России, Польши.