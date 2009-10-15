В центре Львова ограбили аптеку

В центре Львова совершено ограбление аптеки.

Как сообщила УНИАН инспектор ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области Галина ЛЕМИШКО, информация о нападении поступила в милицию от руководителя службы безопасности сети аптек.

В помещение аптеки ворвались два молодчика, которые, угрожая фармацевтам расправой, забрали из кассового аппарата 1 тыс. 350 гривен, после чего скрылись, рассказала Г.ЛЕМИШКО.

Милиция уже задержала одного из грабителей, которым оказался 30-летний ранее судимый львовянин, у него также были изъяты вещественные доказательства совершенного преступления.

Личность его сообщника устанавливают. Ведется следствие.