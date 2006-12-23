Оппозиция ищет 3 миллиарда долларов Ниязова на заграничных счетах

Лидеры туркменской оппозиционной партии в изгнании в письме на имя канцлера Германии Ангелы Меркель призвали расследовать причастность Deutsche Bank к отмыванию денег, полученных Туркменией за поставки газа Украине.

Как пишет в субботу The Financial Times, немецкий банк получил от Центрального банка Туркмении право распоряжаться счетом, на котором лежит 1,68 миллиарда долларов. Всего же, по некоторым данным, на заграничных счетах, которые контролировал лично покойный Сапармурат Ниязов, находится до 3 миллиардов долларов.

В обращении Республиканской партии Туркмении, копия которого попала в редакцию газеты, утверждается, что "возникают вопросы относительно отмывания денег и нарушения установленных в ЕС стандартов прозрачности банковских операций".

Британская правозащитная организация Global Witness также обратилась к Deutsche Bank с призывом обнародовать информацию о туркменских деньгах, сосредоточенных на его счетах, и при необходимости заморозить эти средства, чтобы они не были похищены. Однако официальных комментариев от банка пока не поступало, отмечает издание.

Напомним, в пятницу российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов рассказал, что личный казначей Ниязова Александр Жадан исчез из туркменской столицы за день до того, как скончался президент республики. Вместе с Жаданом исчезли и "очень важные документы".

Лента.ру