Панихиду по погибшим казакам отслужили в Луганске

По случаю Дня Украинского казачества сегодня в Луганске состоялась торжественная церемония возложения цветов к Кресту погибшим казакам.

Как передает корреспондент УНИАН, в ней приняли участие заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Владимир ЗАБЛОЦКИЙ, краевой атаман Украинского казачества в Луганской области, генерал-полковник территориальной обороны и заместитель председателя Совета казачьих обществ Олег МАТВИЕНКО, руководители структурных подразделений облгосадминистрации, представители луганского казачества и общественности.

Протоиерей отец Василий – настоятель Свято-Петровского собора – отслужил панихиду по погибшим казакам.

В этот же день в областном дворце культуры состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня Украинского казачества, в которых приняли участие руководители области. В рамках праздника были награждены лучшие представители казацких организаций Луганской области, прошла выставка на народную тематику, казаков угощали кулешом.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в Луганской области только на областном уровне зарегистрированы 10 общественных объединений Украинского казачества и 6 обществ Донского казачества. Также казацкие общества различного направления функционируют во многих городах и районах региона.

На территории Луганской и Донецкой областей первые казацкие поселения возникли в XVI веке. Впоследствии, в XVIII веке, они образовали Кальмиусскую паланку Войска Запорожского Низового. Центром ее был поселок возле самого устья Кальмиуса при впадении в Азовское море, где когда-то было городище Домаха, а в 1779 году построен город Мариуполь.

Паланка была расположена между Волчьей, Кальмиусом и Азовским морем, в будущих границах Александровского, Бахмутского и Мариупольского уездов.