Люди заблокировали вход в Киевсовет

Около 700 человек заблокировали вход в здание Киевской городской государственной администрации и Киевсовета с целью не допустить запланированного на сегодня заседания сессии

Как передает корреспондент УНИАН, акцию организовал Блок Кличко, к ней присоединились представители Блока Литвина.

На митинге у стен мэрии лидер одноименного блока Виталий КЛИЧКО призвал киевлян объединиться, поскольку лишь таким образом можно заставить столичную власть работать не в своих интересах, а в интересах киевского общества.

В Блоке Кличко информировали, что сессия Киевсовета, которая была запланирована на сегодня, 14 октября, благодаря их блокированию перенесена на 29 октября. Такое распоряжение подписал заместитель Киевского городского головы – секретарь Киеврады Олесь ДОВГИЙ, ввиду ситуации, сложившейся вчера в сессионном зале.

По данным Блока Кличко, в повестку дня сегодняшнего заседания были внесены в целом 122 вопроса по землепользованию, в том числе один проект решения о продаже, 62 вопроса о предоставлении земельных участков по «непрозрачным и внебюджетным» схемам, 45 вопросов о выделении земельных участков физическим лицам. Таким образом, 90% повестки дня занимают вопросы земли.

Как сообщал УНИАН, заседание сессии Киевсовета 13 октября блокировали представители фракции Блока Кличко. Благодаря этому земельные вопросы были сняты с повестки дня сессии. В Блоке Кличко заявляли, что на сессиях 13-14 октября депутаты Киевсовета от большинства мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО планируют раздать остатки столичной земли, не проводя по них конкурсы и аукционы. С 15 октября вступает в силу поправка к Земельному кодексу о землеотводе лишь на конкурсах и аукционах. Депутаты Блока Кличко пообещали, что не допустят «дерибана» киевской земли.