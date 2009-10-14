Кабмин передал четыре ТЭЦ в управление «Нафтогазу»

Кабинет министров Украины решил передать в управление НАК «Нафтогаз Украины» ОАО «Днепродзержинская ТЭЦ», ОАО «Одесская ТЭЦ», ОАО «Херсонская ТЭЦ», ОАО «Харьковская ТЭЦ-5».

Об этом сказано в постановлении Кабмина №1060 от 7 октября.

Согласно документу, Министерству топлива и энергетики поручено в месячный срок обеспечить изъятие пакетов акций указанных ОАО из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» и внесение их в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины».

Минтопэнерго также поручено внести соответствующие изменения в уставные документы НАК «Нафтогаз Украины» относительно расширения видов деятельности госхолдинга, а также провести перерегистрацию пакетов акций НАК «Нафтогаз Украины» и НАК «Энергетическая компания Украины».

Кроме того, Минтопэнерго совместно с Фондом государственного имущества поручено в трехмесячный срок провести оценку пакетов акций, передающихся в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 7 октября Кабмин также передал в управление НАК «Нафтогаз Украины» Лисичанскую, Зуевскую, Николаевскую, Криворожскую теплоэлектроцентрали , а также ТЭЦ «Крымских генерирующих систем».

Справка УНИАН. В октябре 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Министерство топлива и энергетики с просьбой передать в управление компании государственные теплоэлектроцентрали.

По мнению специалистов НАКа, передача ТЭЦ в управление компании позволит напрямую перейти к производству тепловой энергии. Кроме того, подобные действия могут привести к повышению конкуренции между государственными и прочими ТЭЦ.

Как подчеркнули в «Нафтогазе», соответствующим опытом в свое время воспользовался российский «Газпром», что дало положительные результаты.