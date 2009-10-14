Украине необходимо собственное ядерное топливо

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает осуществить необходимые шаги для поиска инвестора для строительства завода в Украине по фабрикации ядерного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая 13 октября на заседании СНБО.

«Нам необходимо принять решение о выборе на конкурсной основе партнера для создания в Украине собственного производства ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000», - сказал глава государства.

При этом он напомнил, что строительство такого завода предусмотрено Энергетической стратегией Украины до 2030 года.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре т.г. Кабмином государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины» строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году. Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 6,87 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

В настоящее время Минтопэнерго и НАЭК «Энергоатом» ведут переговоры с российской корпорацией «ТВЭЛ» о возможном участии российской компании в строительстве завода по фабрикации на основе российских технологий.