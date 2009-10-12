Украина хочет расширить зону малого приграничного движения

Украина хочет расширить приграничную полосу, определенную Соглашением о малом приграничном движении с Польшей, из 30+ до 50 км.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве посол Украины в Польше Александр МОЦЫК.

Посол напомнил, что ранее Украина и Польша договорились о приграничной полосе в 50 км и даже подписали соответствующее соглашение, но из-за “негативной позицию” ЕС были вынуждены вернуться к формуле 30+.

“Сейчас мы будем готовиться, чтобы работать вместе с Варшавой и с Брюсселем с тем, чтобы, как мы и договаривались еще до подписания этого Соглашения, в будущем расширить приграничную полосу с 30+ до 50 км”, - сказал А.МОЦЫК.

На уточняющий вопрос, соглашается ли сторона ЕС на такой шаг, А.МОЦЫК ответил: ”Будем вести переговоры”.

Посол отметил, что соглашение о малом приграничном движении работает без нареканий. “Никаких нареканий нет”, - добавил он.

По словам А.МОЦЫКА, на сегодня уже выдано 5 тыс. удостоверений для пересечения границы и подано свыше 12 тыс. заявок на получение таких удостоверений.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2009 года вступило в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о правилах местного приграничного движения, подписанное в Киеве 28 марта 2008 года.