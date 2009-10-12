Общественный совет призывает спасти репутацию Службы безопасности

Общественный совет при Службе безопасности Украины заявляет о необходимости немедленного отстранения Андрея КИСЛИНСКОГО от выполнения полномочий по должности заместителя председателя СБУ.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении членов Общественного совета СБУ.

По словам авторов заявления, такой шаг необходим для сохранения репутации Службы и последующего беспристрастного расследования обстоятельств предоставления документов о высшем образовании, которые А.КИСЛИНСКИЙ предоставил при принятии на государственную службу.

Общественный совет обращает внимание на необходимость строгого соблюдения требований Закона Украины «О государственной службе», в частности, статьи 5, в которой говорится: «Государственный служащий должен: …не допускать действий и поступков, которые могут навредить интересам государственной службы или негативно повлиять на репутацию государственного служащего».