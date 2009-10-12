Синоптики увидели, что на нас движется циклон с Балкан

Украинский гидрометеорологический центр объявляет штормовое предупреждение в Украине на 13-14 октября.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в эти дни в связи с перемещением активного циклона с Балкан ожидается осложнение погодных условий: дожди, в западной части сильные и очень сильные, местами с мокрым снегом; в Украине усиление ветра 15-22 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Синоптики прогнозируют 13 октября в западных областях, а 14 октября - на большей части территории страны - понижение температуры на 4-10°.

Как сообщал УНИАН, по данным синоптиков, 13 октября в Украине температура ночью 7-12°, на юге - до 16°, днем - 17-22°, в южной и восточной части - 22-27°.