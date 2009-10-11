"Мотор Сич" собирается уже в этом году увеличить производство на 17-18%

ОАО "Мотор Сич" (Запорожье) планирует в 2009 году объем производства увеличить на 17-18% по сравнению с прошлым годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сегодня в Запорожье глава совета директоров предприятия Вячеслав БОГУСЛАЕВ.

Также по его словам в текущем году получение чистой прибыли ожидается на уровне 250-260 млн. грн.

Кроме того, по словам В.БОГУСЛАЕВА, в 2010 году предприятие планирует увеличение производства на 40% по сравнению с текущим годом.

Справка УНИАН. ОАО "Мотор Cич" – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.