Виктор Янукович не доволен бюджетом, но...

Отсутствие бюджета на 2007 год может привести к уничтожению системы управления государством.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам после заседания Совета развития регионов в Киеве.

«Вы можете меня спросить, удовлетворен ли я таким бюджетом. Я отвечу – нет. Спросите любого министра или руководителя региона – они ответят то же самое. Но без бюджета – это опасно, это уничтожение системы управления государством», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что антикризисная коалиция и правительство пошли на существенные компромиссы в процессе доработки главного финансового документа. «Учтены замечания Президента, народных депутатов, всех участников бюджетного процесса. Все возможности уже использованы», - подчеркнул он.

В случае подписания бюджета правительство вместе с вертикалью исполнительной власти несет полную ответственность за его выполнение, подчеркнул премьер.