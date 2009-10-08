На строительство Бескидского тоннеля претендуют две зарубежные компании

На строительство Бескидского тоннеля претендуют две иностранные компании – испанская и австрийская.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник отдела кредитных соглашений «Укрзализныци» Юрий СИМЧУК.

«Предквалификацию мы провели, сейчас завершаем первый этап, техническую часть. Мы надеемся, что в ближайшее время, через неделю, завершим, и мы объявим вторую стадию (тендера – УНИАН)», - отметил Ю.СИМЧУК.

По его словам, техническую часть первого этапа тендера должен утвердить Европейский банк реконструкции и развития в течение 10 дней, затем начнется финансовая часть тендера.

По словам Ю.СИМЧУКА, до конца года ожидается подписание контракта с подрядчиком.

Как уточнил он, в целом в первом этапе тендера приняли участие 8 компаний – все иностранные, поскольку ни одна украинская компания не имеет опыта подобного строительства. При этом Ю.СИМЧУК отметил, что подрядчик, выбранный на тендере, будет и разрабатывать проект, и строить тоннель.

В свою очередь руководитель проекта в ЕБРР в Украине Марк МАГАЛЕЦКИЙ отметил, что кризис может позитивно повлиять на стоимость проекта. Он высказал надежду, что тендер завершится до конца года.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 30 августа 2007 года приступила к проектированию строительства Бескидского тоннеля в Закарпатской области, к разведке рельефа и геодезическим работам.

1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины ратифицировала Закон «О ратификации Гарантийного соглашения (Проект внедрения скоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах Украины) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития», которое было подписано еще в августе 2004 года.

Соглашение предусматривает выделение кредита «Укрзализнице» на сумму 120 млн. долл. Кредит предоставляется на 15 лет под 4-6%. При этом 47 млн. долл. средств по этому проекту будут направлены на внедрение скоростного движения – закупку современных пассажирских вагонов, 29 млн. долл. – на закупку путевой техники, 40 млн. долл. – на строительство в Закарпатье Бескидского тоннеля, который входит в 5-й панъевропейский транспортный коридор (Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия), остальные средства – на проектные работы по тоннелю (2,8 млн. долл.) и комиссию за открытие кредита (1,2 млн. долл.).

Общая стоимость проекта составляет 200 млн. долл., из них 120 млн. долл. – средства ЕБРР, 80 млн. долл. – средства «Укрзализныци». Погашение кредита ЕБРР должно осуществляться также за средства «Укрзализныци».

В июне 2008 года «Укрзализныця» объявила процедуру предквалификации по проектировке Бескидского тоннеля. В частности, предусматривается реконструкция тоннеля со строительством подъездных путей, строительство нового двухпутевого железнодорожного тоннеля протяженностью 1 км 822 м.