Мэр Киева поехал в Москву, чтобы покончить с монополией прежней власти

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ создали двустороннюю рабочую группу по вопросам строительства и инвестиций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. (УНИАН: сегодня состоялся визит киевской делегации во главе с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ в российскую столицу).

Мэр Москвы выразил уверенность, что этот шаг сделает взаимосвязи между городами-побратимами более интенсивными, и пообещал, что Белокаменная не только будет поддерживать эти отношения, но и всячески будет развивать их.

Как отметил Ю.ЛУЖКОВ, Киев и Москва очень быстро развиваются, поэтому могут поделиться ценным опытом в решении самых актуальных социально-экономических проблем жителей.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также выразил заинтересованность в развитии партнерства в отраслях строительства и инвестиционной деятельности. В частности, в возведении трехзвездочных гостиниц, медицинских заведений, детсадов, новых линий метрополитена и обустройстве подземных коммуникаций.

“К сожалению, прежняя власть Киева держала в этих сферах монополию, - отметил мэр Киева. – Поэтому главная цель нашего визита – установить контакты в сфере менеджмента коммунальной собственности: чтобы она эффективно использовалась, приносила городу прибыль и не отошла в чужие руки…”.

Как сообщалось, Киевский городской председатель и мэр Москвы подписали сегодня Протокол о сотрудничестве между Правительством Москвы и Киевской городской государственной администрацией.