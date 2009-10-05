Милиция поймала киллера, который убил бизнесмена и двух бойцов "Титана"

Вчера в Черняховском районе Житомирской области был задержан киллер, который убил совладельца супермаркета «Форум» и двух бойцов спецподразделения «Титан», а также подозревается в заказе преступления – российский вор в законе Мераб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Вчера нам удалось задержать другого киллера на территории Черняховского района Житомирской области. Там же была задержана его сожительница, принимавшая участие в подготовке преступления и которая дала показания, кто разрабатывал (преступление), как готовилось и кто заказывал», - сказал он.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что также после полученной информации украинская милиция имеет обстоятельные основания подозревать, что это преступление было заказано указанным выше российским вором в законе.

Министр добавил, что для его задержания им лично подписана телеграмма министру МВД России с просьбой в оказании помощи сотрудникам центрального аппарата управления по борьбе с организованной преступностью, которые выехали в РФ для оказания своим коллегам консультативной помощи.

Продолжая тему, Ю.ЛУЦЕНКО рассказал, что теперь благодаря полученным показаниям, следствие имеет достаточно полную картину преступления, основанием для которого были бизнес-разборки, в частности, попытка вымогательства у погибшего совладельца супермаркета приблизительно 20 млн. дол.

Также министр сообщил, что погибший бизнесмен продолжительное время находился под охраной бойцов спецподразделения «Титан» и Государственной службы охраны при МВД Украины.

В то же время, отвечая на вопрос, обращался ли ранее погибший совладелец «Форума» Шабаб Алоян в милицию с информацией о возможной угрозе его здоровью или жизни, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что стражи порядка знали о том, что у него есть бизнес-конфликт, есть недоразумение с коллегами по этнической группе (с курдами), с российскими коллегами. Но, что касается причин, которые могли стать заказом убийства, то Ш.Алоян о них не сообщил никому, даже своим охранникам, хотя по условиям договора о предоставлении ему охраны он обязан был это сделать.

Также сейчас установлено, что за полтора дня до убийства подозреваемый в заказе преступления почти 30 минут разговаривал с погибшим по телефону.

Как заверил Ю.ЛУЦЕНКО, если бы его охранники знали о существовании опасности, они бы предприняли максимум возможного, чтобы ее избежать.

Ю.ЛУЦЕНКО считает, что именно этим можно объяснить тот факт, что в день нападения оба охранника были без бронежилетов.

В то же время министр высоко оценил их действия, отметив, что несмотря на неожиданное нападение киллеров, бойцы «Титана» предприняли максимум от них зависящее, чтобы каким-то образом оградить человека, которого охраняли.

Кроме того, тяжело раненный старший лейтенант милиции Владимир Исай смог лежа выпустить всю обойму из пистолета во второго киллера, который находился в автомобиле, был ранен, задержан, но потом скончался в больнице.

К сожалению, во время нападения получил легкое пулевое ранение бедра случайный прохожий (чья пуля попала в него, министр не уточнил).

Сейчас потерпевший находится в больнице.

Говоря о киллерах, Ю.ЛУЦЕНКО проинформировал, что первый из них гражданин Армении Ара АГАНЕСЯН, второй, если верить его паспортным данным, гражданин России Давид ЛЕВИН.

Министр выразил уверенность, что виновные в расстреле бизнесмена лица понесут жестокое наказание.

Подытоживая сказанное, Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что российские коллеги окажут украинской милиции необходимую помощь для задержания заказчика убийства.

«Не сомневаюсь, что и у российских коллег есть массив информации в отношении этого лица, и они также заинтересованы в сотрудничестве. Кроме того, согласно договоренностям о правовой помощи, наши российские коллеги обязаны выполнить нашу просьбу по задержанию подозреваемого», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Киеве на Окружной дороге неизвестные расстреляли владельца мебельного торгового центра “Форум ” и его охрану.

Владелец торгового центра скончался от огнестрельных ранений в больнице. Двое его охранников - сотрудников спецподразделения МВД «Титан» погибли на месте вооруженного нападения.

Нападающие скрылись на двух автомобилях, один из которых впоследствии попал в ДТП. Один из нападающих скончался в столичной больнице.

ГУ МВД в Киевской области возбудило за данному факту уголовное дело.